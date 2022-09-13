В Росздравнадзоре оценили число нежелательных реакций на вакцинацию от COVID-19

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Количество нежелательных реакций на вакцинацию против коронавирусной инфекции составляет 0,018% от всех привитых, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

"По состоянию на сегодняшний день на территории Российской Федерации количество зарегистрированных нежелательных реакций после применения вакцинации равняется очень низкому проценту – это всего лишь 0,018% от всех вакцинированных пациентов", – приводит ее слова Агентство "Москва".

Глава ведомства отметила, что данная статистика демонстрирует отсутствие проблем безопасности вакцин, а зафиксированные нежелательные реакции и их частота входят в рамки инструкций по медицинскому применению.

Ранее врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков заявил, что коронавирус может стирать иммунологическую память организма к инфекциям.

Он также отметил, что после COVID-19 заметно снижается иммунитет, и человек начинает чаще болеть. Кроме того, различные заболевания он переносит тяжелее.

