В ВОЗ рассказали о подверженности женщин затяжному течению COVID-19

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Женщины в два больше подвержены затяжному течению коронавирусной инфекции по сравнению с мужчинами, следует из исследования Института измерения показателей и оценки состояния здоровья (IHME) при Вашингтонском университете, проведенного по заказу Европейского регионального бюро ВОЗ.
"Более того, риск резко возрастает среди тяжелых случаев COVID-19, требующих госпитализации, причем у каждой третьей женщины и каждого пятого мужчины может развиться затяжная форма COVID", – приводит РИА Новости текст исследования.
Согласно его результатам, как минимум 17 миллионов человек в 53 странах – участницах Европейского региона ВОЗ могли испытать симптомы затяжного коронавируса, сохранявшиеся по меньшей мере в течение трех месяцев.
Кроме того, среднесрочные и долгосрочные последствия коронавируса, среди которых усталость, одышка и когнитивная дисфункция, появляются у 10–20% заболевших.
По мнению главы Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге, необходимо также изучить проявления затяжного течения вируса у вакцинированных и невакцинированных от него.
"Пока нам еще многое предстоит узнать о длительном COVID, особенно о том, как он проявляется у вакцинированных и невакцинированных групп населения и как он влияет на повторные заражения, эти данные подчеркивают настоятельную необходимость дополнительного анализа, дополнительных инвестиций, большей поддержки и большей солидарности с теми, кто испытывает это состояние", – отметил он.
Ранее вирусолог Петр Чумаков заявил, что чаще всего от последствий "Омикрон"-штамма умирают люди пожилого возраста, а также пациенты с хроническими заболеваниями.
По словам вирусолога, лучшая защита от рисков, сопряженных с COVID-19, – регулярная вакцинация. Это касается не только людей из групп риска, но и всех остальных. При этом прививаться следует не реже чем раз в полгода.
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