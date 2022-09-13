Врач заявил о выходе Москвы на плато по заболеваемости COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В настоящее время ситуация с заболевшими коронавирусом в Москве остается стабильной, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-инфекциониста Николая Малышева.

"Сейчас на плато похоже, в последнее время одни и те же цифры. Ситуация стабилизировалась. В конце ноября – начале декабря может быть повышение респираторных заболеваний, и в том числе коронавируса", – заявил Малышев.

В столице за прошедшие сутки выявили 4 946 новых случаев коронавируса. В больницу с COVID-19 попали 348 человек, выздоровел 8 561 пациент, умерли от коронавирусной инфекции 30 горожан.

Ранее доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко объяснил, как отличить COVID-19 от гриппа. По словам эксперта, для определения заболевания потребуется проведение специфической диагностики.

Он добавил, что определить тип заболевания самостоятельно не удастся, поскольку заболевшие коронавирусом сейчас переносят его легче, чем до этого.

