Врач заявил о выходе Москвы на плато по заболеваемости COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
В настоящее время ситуация с заболевшими коронавирусом в Москве остается стабильной, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-инфекциониста Николая Малышева.
"Сейчас на плато похоже, в последнее время одни и те же цифры. Ситуация стабилизировалась. В конце ноября – начале декабря может быть повышение респираторных заболеваний, и в том числе коронавируса", – заявил Малышев.
В столице за прошедшие сутки выявили 4 946 новых случаев коронавируса. В больницу с COVID-19 попали 348 человек, выздоровел 8 561 пациент, умерли от коронавирусной инфекции 30 горожан.
Ранее доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко объяснил, как отличить COVID-19 от гриппа. По словам эксперта, для определения заболевания потребуется проведение специфической диагностики.
Он добавил, что определить тип заболевания самостоятельно не удастся, поскольку заболевшие коронавирусом сейчас переносят его легче, чем до этого.
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