Центр им Чумакова завершил исследования вакцины "Ковивак" среди лиц старше 60 лет

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Центр имени Н. Ф. Чумакова завершил клинические исследования вакцины от коронавируса "Ковивак" среди лиц старше 60 лет. Об этом ТАСС сообщил директор по развитию центра Константин Чернов.
Он добавил, что на данный момент документы находятся на рассмотрении Минздрава России.
До этого директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что один пациент, зараженный штаммом коронавируса "Омикрон", в среднем заражает еще 8–9 человек, таким образом, он заразнее первоначального штамма COVID-19 в четыре раза.
Специалист добавил, что эффективность западных вакцин против штамма "Омикрон" снижается в 30–35 раз, российского препарата "Спутник V" – в 10 раз. Таким образом, "Спутник V" в 3–3,5 раза эффективнее западных.
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