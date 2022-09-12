Страх заразиться COVID-19 есть у 55% россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Более половины жителей России (55%) испытывают страх заразиться коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос ВЦИОМ.
Отмечается, что в августе данный показатель увеличился на 8% по сравнению с июлем. При этом осень 2021 года доля опасающихся была максимальной – 64–65% в октябре–ноябре прошлого года. В то время как минимума в 44% она достигла в марте текущего года.
"Столь явное снижение показателя этой весной можно объяснить как сменой повестки, появлением других волнующих вопросов, так и общей стабилизацией эпидемиологической обстановки после прохождения пика заболеваемости", – пояснили авторы исследования.
Согласно данным опроса, 7% респондентов в августе заявили о сильном страхе заразиться коронавирусной инфекцией самим или столкнуться с болезнью своих близких. При этом в период с марта по июль 2022 года только 5% выражали сильны опасения, в феврале об этом говорили 10% опрошенных.
В июне 26% россиян были уверены, что ковид не коснется их самих или их близких, в августе данный показатель находился на уровне 20%. Еще 14% участников опроса не задумывались об этом, 7% отметили, что они иди их близкие уже перенесли заболевание.
Уточняется, что опрос проводился методом телефонного интервью с марта 2021 года по август 2022 среди 1,6 тысячи жителей РФ старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что один пациент, зараженный штаммом коронавируса "Омикрон", в среднем заражает еще 8–9 человек, таким образом, он заразнее первоначального штамма COVID-19 в четыре раза.
Специалист добавил, что эффективность западных вакцин против штамма "Омикрон" снижается в 30–35 раз, российского препарата "Спутник V" – в 10 раз. Таким образом, "Спутник V" в 3–3,5 раза эффективнее западных препаратов.
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