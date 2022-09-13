В Москве за сутки выявили 4 946 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столице за прошедшие сутки выявили 4 946 новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные, представленные на портале стопкоронавирус.рф.

В больницу с COVID-19 попали 348 человек, выздоровел 8 561 человек, умерли от коронавирусной инфекции 30 человек.

Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 107 614 случаев коронавируса, выздоровели 2 880 789 человек, умерли 45 555 человек.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что один пациент, зараженный штаммом коронавируса "Омикрон", в среднем заражает еще 8–9 человек, таким образом, он заразнее первоначального штамма COVID-19 в четыре раза.

Специалист добавил, что эффективность западных вакцин против штамма "Омикрон" снижается в 30–35 раз, российского препарата "Спутник V" – в 10 раз. Таким образом, "Спутник V" в 3–3,5 раза эффективнее западных препаратов.