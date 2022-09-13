Врач назвала физическую активность способом восстановить память после COVID-19

Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky

Заведующая лабораторией нейрогериатрии РГНКЦ РНИМУ им. Пирогова Элен Мхитарян рассказала, как помочь себе восстановить память и улучшить концентрацию внимания после перенесенного коронавируса. Об этом сообщает Pravda.Ru.

"Коронавирус поражает все органы и системы, где есть определенные рецепторы. И этих рецепторов, к сожалению, очень много в головном мозге, в частности, в тех структурах, которые отвечают за память", – объяснила эксперт.

Мхитарян уточнила, что в молодом возрасте повреждение памяти выражается в снижении концентрации и проявлении невнимательности, в то время как для пожилых людей характерно поражение кратковременной памяти.

Восстановление для разных возрастных групп также различается. Молодым людям специалист посоветовала заниматься тренировками памяти и повышением физической активности – подойдут даже пешие прогулки на протяжении часа.

Для взрослых пациентов, у которых и ранее были изменения памяти, но состояние ухудшилось на фоне коронавируса, необходима консультация врача. При необходимости специалист может назначить лекарственную терапию.

Врач-психиатр Владимир Каторгин ранее рассказал, какие последствия коронавируса могут стать основанием для посещения психиатра или невролога. По словам специалиста, переболевшие могут испытывать тревогу и становиться более рассеянными.