Путин заявил о кардинальном изменении ситуации с тестированием на COVID-19 в регионах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В некоторых российских регионах все еще имеются проблемы со сроками получения результатов тестирования на COVID-19, но ситуация кардинально изменилась по сравнению с началом пандемии. Об этом заявил Владимир Путин на церемонии награждения представителей санитарно-эпидемиологической службы в Кремле.
Российский лидер напомнил, что коронавирус стал катализатором молекулярно-генетических исследований, включая создание отечественных тестов на COVID-19. В настоящее время, отметил президент, сроки получения результатов тестирования сократились в три раза.
Путин подчеркнул, что во время пандемии сотрудники Роспотребнадзора принимали меры на основе "тщательного анализа эпидситуации в регионах". Кроме того, ведомство предлагало индивидуальные решения для каждого субъекта России.
"К концу текущего года в этой сфере (тестирования на коронавирус – Прим. ред.) будет действовать 153 специализированных центра Роспотребнадзора", – сказал Путин.
За прошедшие сутки в РФ выявили 51 735 новых случаев коронавируса. За это время госпитализировали 4 481 человека. Скончались 98 пациентов. После прохождения лечения выздоровел 50 251 пациент. Всего с начала пандемии в РФ выявили 20 208 878 случаев заражения.
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