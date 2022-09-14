В РФ выявили 51 735 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

За последние сутки в России выявили 51 735 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

За 24 часа госпитализация потребовалась 4 481 человеку. От последствий инфекционного заболевания скончались 98 человек. При этом после прохождения лечения выздоровел 50 251 пациент.

Всего с начала эпидемии в РФ были выявлены 20 208 878 случаев заражения. От COVID-19 в стране с начала распространения заболевания умерли 385 628 человек.

Ранее врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков рассказал, что пациенты, которые привиты от гриппа, легче переносят коронавирусную инфекцию. Он напомнил, что специалисты провели много дополнительных научных исследований, которые в настоящее время суммированы. Тимаков добавил, что прививка от гриппа повышает неспецифический противовирусный иммунитет не только от гриппа и коронавируса, но и от других вирусных инфекций.