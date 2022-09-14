Попова заявила об эффективности отечественных вакцин от новых штаммов COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Российские вакцины от коронавирусной инфекции защищают от новых штаммов COVID-19, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
"Коллеги, которые производят вакцину, говорят, что да, она защищает, и прививаться сегодня нужно. Прививочная кампания против ковида сегодня продолжается", – приводит "Интерфакс" ее слова.
Попова также выразила надежду на эффективность при новых штаммах разрабатываемых в настоящее время вакцин против коронавируса.
Ранее руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что количество нежелательных реакций на вакцинацию против коронавирусной инфекции составляет 0,018% от всех привитых.
Глава ведомства отметила, что данная статистика демонстрирует отсутствие проблем безопасности вакцин, а зафиксированные нежелательные реакции и их частота входят в рамки инструкций по медицинскому применению.
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