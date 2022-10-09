Легойда рассказал о состоянии патриарха Кирилла

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Со здоровьем патриарха Московского и всея Руси Кирилла все хорошо. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Он призвал пользоваться только проверенными источниками информации.

О заражении патриарха Кирилла COVID-19 стало известно 30 сентября. Тогда в РПЦ рассказали, что здоровье патриарха находится в удовлетворительном состоянии.



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