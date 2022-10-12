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00:53

Общество

В РФ нет случаев заражения нового варианта коронавируса "Цербер" – Роспотребнадзор

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Случаи заражения подвариантом "Омикрон"-штамма коронавируса BQ.1.1 или "Цербер" в России не выявлены. Об этом сообщил ТАСС заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По его словам, продолжается регулярная работа по секвенированию геномов коронавируса SARS-CoV-2, организованная Роспотребнадзором. Эксперт пояснил, что постоянный мониторинг позволяет оперативно отслеживать любые значимые изменения штаммового состава и принимать обоснованные решения о тех или иных противоэпидемических мерах.

Ранее вирусолог Павел Волчков предупредил россиян о возможной новой вспышке коронавируса в стране. По его прогнозам, очередную волну заболеваемости COVID-19 в РФ стоит ждать в конце декабря 2022 года.

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Сюжет: Коронавирус
обществомедицина

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