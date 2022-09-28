Названы самые редкие симптомы COVID-19

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При инфицировании COVID-19 у человека очень редко могут наблюдаться такие симптомы, как тошнота, диарея и рвота. Об этом Ura.ru сообщил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков.

По словам медика, бывает такое, что при инфекции верхних дыхательных путей возникает косвенная инфекция желудочно-кишечного тракта, что может сопровождаться иммунной реакцией ЖКТ.

"Редко, но коронавирус можно заметить в виде кишечного течения с тошнотой, диареей, рвотой. Это течение бывает, но крайне редко. В основном классическое грипповое течение", – указал специалист.

Кроме того, вирусолог заявил, что в случае длительного течения COVID-19 возможно присоединение и бактериальной инфекции, что сильно осложняет заболевание. Так, по словам Волчкова, бактериальная пневмония может стать причиной летального исхода.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что COVID-19 может перейти в самую опасную ОРВИ, тем самым встав на место сезонного гриппа.

По его словам, переход инфекции в сезонную форму может случиться в конце весны – начале лета 2023 года. Крючков предупредил, что ждать конца эпидемии коронавируса в ближайший осенне-зимний период также не нужно.



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