Ученые объяснили связь между уровнем омеги-3 и протеканием COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В США провели исследование о взаимосвязи между уровнем омеги-3 и смертностью от COVID-19. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Мы рассмотрели омега-3 жирные кислоты, которые обладают множественными противовоспалительными эффектами, а также могут снизить риск неблагоприятных исходов COVID-19", – указано в материале.

Эксперты пришли к выводу, что у пациентов с высоким индексом омеги-3 в крови примерно на 75% ниже риск смертности при заражении коронавирусом, чем у людей с дефицитом микроэлемента. Готовые омега-3 жирные кислоты проще получать как пищевые добавки, нежели из еды.

Специалисты заявили, что продолжат исследования.

Ранее было установлено, что уровень омеги-3 связан с 10 биомаркерами воспаления. В частности, употребление добавки может помочь в снижении уровня цитокинов.

Недостаток омеги-3 приводит к жестким мембранам эритроцитов, в результате эти клетки сложнее проходят через капилляры, а это, в свою очередь, может привести к развитию тромбов. Кроме того, сами по себе омеги-3 являются "строительным материалом" для клеток – преимущественно в мозге и легких.

Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, что при варикозном расширении вен следует включить в рацион продукты с содержанием витамина C, PP и омега-3 жирных кислот. При подобном заболевании важно поддерживать здоровье сосудистой стенки и избегать лишнего веса.



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