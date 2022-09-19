Россиянам рассказали, почему люди часто переедают в холодный период

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С наступлением холодной поры многие люди переедают, что приводит к набору лишних килограммов. Это связано с древними временами, когда организму человека нужно было больше энергии, чтобы согреться, утверждает иммунодиетолог, международный нутрициолог Анна Шутова. По ее словам, сейчас люди не нуждаются в подобной привычке, но она все еще сохранилась.

Шутова дала ряд рекомендаций, которые помогут не переедать в холодную пору. Следует следить за теплой одеждой, которая не позволит температуре тела значительно опуститься. Более того, на состояние голода влияет сокращение светового дня.

"Это непременно сказывается на нашем уровне витамина D. Низкий уровень витамина D ассоциирован с нестабильным настроением, эмоциональными перееданиями, и, как следствие, набором веса", – заявила Шутова в интервью с "Газетой.ру".

Она посоветовала употреблять больше продуктов с естественным источником витамина D. Также поможет пища, в состав которой входит омега-3. Помимо этого, эксперт призвала больше пить воды. Она утверждает, что некоторые могут спутать жажду с чувством голода.

Также Шутова рекомендует отказаться от перекусов. Сладости к горячим напиткам, считает нутрициолог, могут привести к значительным проблемам и набору веса.

"<…> перекусы между приемами пищи стимулируют постоянную выработку желудочного сока, что делает нас все время голодными, толкая на переедание. Обязательно завтракайте полноценно, не на бегу", – заключила Шутова.

Ранее диетолог Алексей Калинчев заявил, что людям с ожирением следует отказаться от супа. По его мнению, подобное блюдо мешает получить нужное число калорий в обеденное время, от чего многие переедают вечером.