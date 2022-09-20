Кардиолог назвала самые полезные для сердца продукты

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Курага считается продуктом номер один для здоровья сердца. Об этом Москве 24 рассказала врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.
По ее словам, дело в высоком содержании калия. "Сократимость сердца, сила сердечной мышцы, будет сердцебиение или нет, аритмия – это все калий", – рассказала врач в интервью программе "Доктор 24".
Кардиолог добавила, что в 100 граммах кураги содержится 70% суточной нормы этого элемента.
Еще один продукт, который должен быть в рационе человека, заботящегося о здоровье сердца, – это орехи.
Романенко отметила, что магний и калий работают вместе, регулируя водно-солевой баланс. "В сутки нам нужно 300–400 миллиграммов магния, а в 100 граммах орехов содержится практически 60–70% его суточной нормы", – подчеркнула она.
Также терапевт порекомендовала включить в рацион яблоки.
"В них много пектина, а пектин – это особый вид клетчатки, который необходим нашему организму. Он помогает здоровью нашего кишечника и улучшает липидный состав крови", – объяснила врач.
При этом употреблять их лучше всего в запеченном виде, отметила врач.
Кроме того, по словам Романенко, поддержать здоровье сердца также помогает рыба.
"Рыба – это кладезь омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Это те вещества, которые необходимы для здоровья наших сосудов", – объяснила она.
Также для сердца в небольших количествах полезен и кофе.
"Умеренное употребление кофеина способствует замедлению отложения кальция на стенках сосудов, а это предиктор атеросклероза. Кальций откладывается на стенках сосудов, на клапанах сердца, что может привести к развитию инфаркта и инсульта", – заключила врач.
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