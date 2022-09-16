Диетолог назвала специю для профилактики инфарктов и инсультов

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Куркума поможет восстановить кожу после летнего загара, повысит продуктивность, избавит от осенней хандры, а также защитит от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

Куркума – это растение семейства имбирных. Еще 600 лет до нашей эры в Индии ее активно использовали не только в кулинарии, но и для лечения различных болезней, отметила эксперт. О ее необычных свойствах помнят и сейчас, применяя для профилактики многих заболеваний.

В частности, куркума помогает коже восстановиться после летнего загара, отмечает диетолог. "Ее ярко-желтый цвет говорит о присутствии большого количества каротиноидов. Каротиноиды – это как раз предшественники витамина A, который полезен для кожи", – уточнила она.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Эта добавка в виде натуральной специи может немного улучшить процессы восстановления кожи и даже уменьшить количество пигментных пятен. И благодаря своему противовоспалительному эффекту она может несколько уменьшать воспалительные процессы на коже.

Кроме того, куркума поддерживает здоровье нервной системы, что особенно важно в осенний период, продолжает эксперт. По ее словам, многие испытывают сильный стресс, когда после отпуска приходится возвращаться к рабочему режиму и активно включаться во все процессы.

"У многих людей, кстати, встречаются сезонные аффективные расстройства, осенняя депрессия. Она часто бывает связана со снижением выработки нейротрофического фактора мозга. Куркума, наоборот, немного усиливает выработку нейротрофического фактора мозга и таким образом помогает нам бороться с депрессией", – пояснила Марина Макиша в интервью программы "Доктор 24".



Нейротрофический фактор мозга – это белок, который играют важную роль в работе нервной системы.



Специя поможет повысить продуктивность и будет полезной добавкой для тех, кто учится. Однако эксперт отмечает, что детям ее нужно употреблять с осторожностью из-за высокого риска аллергии. Начинать включать куркуму в рацион лучше с 10–14 лет, советует специалист.





Марина Макиша врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Для людей старшего возраста хочу напомнить, что в куркуме содержится достаточно много антиоксидантов, которые помогают поддерживать функцию эндотелия. То есть помогают в профилактике заболеваний сосудов.

"Есть исследования, которые показали, что куркумин (активный компонент куркумы. – Прим. ред.) способен влиять на уровень плохого холестерина подобно статинам (лекарствам, понижающим уровень холестерина. – Прим. ред.). То есть для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов куркума – очень хорошая добавка", – считает диетолог.

Однако статины ни в коем случае нельзя заменить куркумой, предупредила она. Отмена препаратов может быть только по рекомендации врача. Куркума скорее будет дополнением к общему лечению, нежели замена медикаментов, говорит Марина Макиша. Помимо прочего, куркумин способен снизить риск онкологии, продолжает врач.

Для профилактики заболеваний лучше всего использовать не добавки, а натуральную специю, иначе можно получить обратный эффект.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Многочисленные исследования уже показывают, что большие дозы антиоксидантов могут, наоборот, увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Поэтому натуральный продукт всегда лучше, чем биологически активная добавка высокой концентрации.

Ранее ученые пришли к выводу о существовании связи между употреблением красного острого перца и продолжительностью жизни. Этот продукт оказывает на организм антиоксидантное, противоопухолевое и противовоспалительное воздействие. Кроме того, регулирует в крови уровень глюкозы. Такие свойства перцу придает содержащийся в нем капсаицин. Исследование показало, что среди людей, употребляющих на регулярной основе этот продукт, наблюдается снижение смертности от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

