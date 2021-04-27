Назван продукт, предотвращающий преждевременную смерть

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Употребление в пищу красного острого перца положительно влияет на продолжительность жизни. К такому выводу пришли американские ученые.
В ходе исследования им удалось доказать, что чили оказывает противовоспалительное, антиоксидантное и противоопухолевое действие, а также регулирует уровень глюкозы в крови. Это возможно благодаря содержащемуся в перце капсаицине, который и придает чили характерный вкус, сообщает британское издание Express.
Участниками эксперимента стали 570 тысяч жителей США, Италии, Китая и Ирана. Среди тех, в чьем рационе красный острый перец присутствовал регулярно, было зафиксировано снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 26%, а от онкологических – на 23%.
Ученые отмечают, что исследование будет продолжено, так как пока информация о механизме защитного действия чили отсутствует.
Ранее американские ученые из клиники Майо выяснили, что орехи могут улучшить здоровье сердца и снизить риск сердечных заболеваний. По данным исследований, орехи снижают уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и триглицеридов, способствующих образованию холестериновых бляшек в артериях.
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