Эксперт прокомментировал слова Малышевой о пользе перца в борьбе с COVID-19

Фото: РИА Новости/Павел Львов
Академик РАН, завотделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский прокомментировал слова ведущей Елены Малышевой о пользе черного перца для профилактики коронавируса.
Он отметил, что в первый раз слышит о такой практике. Покровский подчеркнул, что существует мнение о перце как защите от разных инфекционных болезней. В то же время, по словам эксперта, не стоит фанатично следовать этой рекомендации.
"Не думаю, что после этого надо срочно бежать в магазин, покупать перец и всюду его добавлять", – приводит слова Покровского "Газета.ру".
Он отметил, что в России исторически принято использовать пряности при готовке. Покровский рассказал, что еще в XVI веке иностранцы отмечали сильное здоровье русских, объясняя это тем, что они едят много чеснока. По мнению эксперта, слова Малышевой можно интерпретировать как "сообщение из той же серии".
Ранее Малышева рассказала, что черный перец может защитить человека от коронавируса. По ее словам, в этой пряности имеется пиперин, который способен блокировать действие отдельных частиц COVID-19.
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