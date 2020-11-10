Эпидемиолог оценил вероятность заражения COVID-19 через еду в кафе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заражение COVID-19 в ресторане через еду маловероятно, основной риск инфицирования в общественных местах связан с несоблюдением социальной дистанции, отсутствием масок и плохой гигиеной. Об этом рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в интервью РИА Новости.

Роспотребнадзор провел исследование, в ходе которого выяснялось наличие частиц коронавируса на различных поверхностях в окружающей среде. В частности, эксперты ведомства проверили возможность заражения COVID-19 через продукты в местах общественного питания.

"Заражение коронавирусом через продукты питания маловероятно. Из 220 тысяч проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть около 0,15%. При этом в продуктах питания его не выявлено", – заявил Лебедев.

Специалист подчеркнул, что главный риск инфицирования в общепите заключается в нарушениях мер профилактики. "Чтобы избежать заражения важно соблюдать все требования Роспотребнадзора", – заключил Лебедев.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков рассказал, как долго в РФ продлится рост случаев COVID-19. Он отмечал, что нарушение рекомендаций по профилактике коронавируса повлечет за собой рост числа заболевших.

За последние сутки в России выявили 21 798 новых случаев коронавируса. Из них 5 849 случаев не имели клинических проявлений болезни.