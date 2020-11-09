Названы ошибки пациентов и медиков при тестировании на COVID-19

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Ошибки медицинских работников и самих пациентов могут являться причиной ложных результатов тестов на COVID-19. Об этом сообщает РБК.
Заместитель генерального директора "Лабораторной службы Хеликс" Дарья Горякина подчеркнула, что забирать биоматериал необходимо из ротоглотки и носоглотки. В случае, если медсестра производит забор только из носа или рта, есть вероятность получить ложный результат.
Горячкина также отметила важность стерильности во время забора мазка: должны быть чистыми зонды, пробирки и одноразовые перчатки медработников.
По словам специалиста, производить забор биоматериала, касаясь щек, языка, десен или губ, нельзя, поскольку должны собираться клетки верхнего слоя, а не слюна. Пробирки с тестами необходимо транспортировать отдельно в холодильнике или термосумке.
Пациентам, в свою очередь, необходимо воздержаться от употребления пищи и напитков перед сдачей теста. Также не стоит чистить зубы, полоскать рот, использовать жевательную резинку и курить менее чем за час до процедуры.
Главврач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков подчеркнул, что проводить тесты следует несколькими способами: путем выявления антител и сдачи мазка ПЦР. При этом каждый из способов стоит применять своевременно.
По его словам, мазок ПЦР необходимо сдавать сразу после контакта с больным, а также в течение 14 дней после появления симптомов. Кровь на антитела необходимо сдавать только на седьмой-десятый день болезни.
Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев заявил, что в 30–40% случаев тест на коронавирус может показать ложный отрицательный результат.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 49,5 миллиона случаев заражения, свыше 1,245 миллиона человек скончались.
В России выявлено 1 774 334 случая COVID-19, вылечились 1 324 419 человек, скончались 30 537.
Главный пульмонолог Минздрава рассказал об ошибках в тестах на COVID-19
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