Тест на COVID-19 может показать ложный отрицательный результат в 30–40% случаев

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев заявил, что в 30–40% случаев тест на коронавирус может показать ложный отрицательный результат.
"Мы не подвергаем никакому сомнению, насколько они (тест-системы) чувствительны и специфичны, но такая ситуация в нашей практике может возникнуть", – заявил специалист.
По словам Авдеева, подобный результат – это следствие особенностей забора биоматериала. Если он был произведен недостаточно качественно, это может отразиться на тесте.
Еще одним важным фактором является период, в который был сделан анализ. На ранних стадиях болезни больше шансов получить положительный результат ПЦР-теста, заявил Авдеев. Он уточнил, что решение о повторных тестах должен принимать врач, передает ТАСС.
Эксперт также отметил, что около 40% заболевших сталкиваются с кашлем, еще 30% жалуются на одышку. Порядка 20% инфицированных в качестве симптома COVID-19 отмечают головную боль.
Значительная часть заболевших (40%) рассказали о чувстве слабости и повышенной утомляемости.
В России за последние сутки подтвердили 19 404 новых случая коронавируса. Всего в стране выявили 1 712 858 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 29 509 летальных исходов, выздоровели 1 279 169 человек.
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