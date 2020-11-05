За сутки в Москве госпитализировали 1 143 пациента с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в столице госпитализировали 1 143 пациента с COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

На аппаратах ИВЛ находятся 364 человека.

Всего в Москве подтвердили 5 255 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. 43,4% заразившихся – граждане в возрасте от 18 до 45 лет, 29,4% – горожане 46–65 лет.

14,1% случаев инфицирования коронавирусом – дети, 9,5% – люди старшего поколения в возрасте от 66 до 79 лет. Кроме того, в Оперштабе отметили, что 3,6% заразившихся – горожане старше 80 лет.

За последние сутки в России подтвердили 19 404 случая коронавируса в 85 регионах. Выявлено активно 5 020 (25,9%) случаев без клинических проявлений.