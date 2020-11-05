В России выявили 19 404 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 19 404 случая коронавируса в 85 регионах. Выявлено активно 5 020 (25,9%) случаев без клинических проявлений.

В Москве диагностировали 5 255 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 1 093, в Московской области – 588, в Нижегородской области – 422, в Архангельской области – 377.

В Красноярском крае выявили 312 новых случаев, в Ростовской области – 311, в Воронежской области – 303, в Свердловской области – 287, в Республике Коми – 245.

Всего в России зарегистрировано 1 712 858 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста сохраняются в Республике Дагестан (0,5%), а также в Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Республике Татарстан (0,6%). Прирост на уровне 0,7% отмечается в Московской области и Ханты-Мансийском автономном округе.

За последние сутки подтверждено 292 летальных случая, из которых 67 приходятся на Москву. Всего по стране с начала пандемии умерли 29 509 человек.

Также за сутки выздоровели 12 238 человек. В Москве были выписаны 3 670 пациентов. За весь период наблюдений от коронавируса вылечились 1 279 169 пациентов.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в области вакцинации от COVID-19 Россия готова сотрудничать и на площадке Совета Европы. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, политические соображения не должны ставиться выше интересов граждан.

