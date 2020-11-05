В России выявили 19 404 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России подтвердили 19 404 случая коронавируса в 85 регионах. Выявлено активно 5 020 (25,9%) случаев без клинических проявлений.
В Москве диагностировали 5 255 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 1 093, в Московской области – 588, в Нижегородской области – 422, в Архангельской области – 377.
В Красноярском крае выявили 312 новых случаев, в Ростовской области – 311, в Воронежской области – 303, в Свердловской области – 287, в Республике Коми – 245.
Всего в России зарегистрировано 1 712 858 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста сохраняются в Республике Дагестан (0,5%), а также в Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Республике Татарстан (0,6%). Прирост на уровне 0,7% отмечается в Московской области и Ханты-Мансийском автономном округе.
За последние сутки подтверждено 292 летальных случая, из которых 67 приходятся на Москву. Всего по стране с начала пандемии умерли 29 509 человек.
Также за сутки выздоровели 12 238 человек. В Москве были выписаны 3 670 пациентов. За весь период наблюдений от коронавируса вылечились 1 279 169 пациентов.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в области вакцинации от COVID-19 Россия готова сотрудничать и на площадке Совета Европы. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, политические соображения не должны ставиться выше интересов граждан.
Специалист рассказал, что происходит в клетках после заражения COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: