Врач рассказал, в каких кафе риск заразиться коронавирусом ниже

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Главный врач центра "Лидер медицины" Евгений Тимаков рассказал ТАСС, как выбрать кафе или ресторан, во время визита в который опасность заразиться коронавирусом ниже.

По словам эксперта, помещение заведения общественного питания должно хорошо проветриваться. Врач отметил, что в условиях плохой вентиляции и скученности риск распространения заболеваний значительно возрастает.

"Ежегодный подъем заболеваемости у нас начинается зимой, когда закрываются все окна и двери", – пояснил Тимаков.

Если в помещении сохраняется сильный поток воздуха, то коронавирусная инфекция не опасна, добавил специалист. В случае если воздух "стоит", в кафе или клубе не работает система кондиционирования, вирус будет сосредоточен в одном месте, добавил врач.

"Вопрос не в его количестве вокруг, а в том, сколько он остается на одном месте", – добавил Тимаков.

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