Более 650 тысяч консультаций провели врачи центра телемедицины

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врачи телемедицинского центра провели более 650 тысяч консультаций для больных коронавирусом и участников тестирования вакцины от COVID-19. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Такой способ общения между врачом и пациентом очень удобен для всех сторон и хорошо зарекомендовал себя. Телемедицинские консультации получили уже более 260 тысяч пациентов", – отметила специалист.
По словам Раковой, на связи с врачами находятся пациенты с легкой и средней степенью коронавируса, которые могут лечиться на дому.
Уточняется, что для участников пострегистрационного исследования вакцины "Спутник V" провели почти 120 тысяч консультаций.
Врачи телемедицинского центра общаются с пациентами по видеосвязи. В течение дня они совершают полноценный мониторинг состояния больных, в том числе на основе клинической картины и заболеваний в анамнезе, указанных в системе ЕМИАС. В случае ухудшения состояния пациентов принимается решение об очном осмотре или госпитализации.
На данный момент в московском телемедицинском центре работают 200 квалифицированных врачей, которые при необходимости могут провести до 6 тысяч консультаций в сутки.
Депутат Мосгордумы, главный врач ГКБ имени Виноградова Ольга Шарапова ранее рассказала о достижениях в области столичной телемедицины. По ее словам, цифровой комплекс высоко оценивают за рубежом.
Москва 24 рассказала, как работает столичный центр телемедицины
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