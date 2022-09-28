В России начали разработку мРНК-вакцины против COVID-19

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Центр имени Н. Ф. Гамалеи начал разработку мРНК-вакцины против коронавируса. Об этом сообщил заместитель директора центра по научной работе Денис Логунов, передает ТАСС.
"Технология мРНК-вакцин имеет очень важное преимущество: ее можно вводить хоть каждый месяц, хоть каждый день. Здесь то естественное ограничение векторных вакцин, которые вы не можете вводить чаще, чем раз в полгода, потому что появляются антитела, они должны снизиться", – рассказал он в ходе лекции на форуме Openbio.
Логунов отметил, что при Центре имени Гамалеи уже создана лабораторная группа по разработке мРНК-вакцин.
Ранее сообщалось, что через несколько недель регистрацию Минздрава может получить первый российский препарат от оспы "НИОХ-14". Он был разработан центром "Вектор" Роспотребнадзора совместно с учеными из Новосибирского института органической химии имени Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук.
В понедельник, 26 сентября, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия преодолела очередной подъем заболеваемости коронавирусом. В настоящее время, по ее словам, в стране наблюдается тенденция к снижению заболеваемости COVID-19.
Попова заявила об эффективности отечественных вакцин от новых штаммов коронавируса
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