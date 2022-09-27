Препарат от оспы "НИОХ-14" могут зарегистрировать в РФ через несколько недель

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первый российский препарат от оспы "НИОХ-14" может получить регистрацию Минздрава в течение ближайших нескольких недель, заявил руководитель отдела молекулярной вирусологии флавивирусов и вирусных гепатитов ГНЦ "Вектор" Валерий Локтев. Об этом сообщает ТАСС.

"Регистрация ожидается буквально <...> днями-неделями, достаточно быстро", – сказал он, выразив надежду, что это произойдет в течение нескольких недель.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" подал заявку на регистрацию "НИОХ-14" 8 августа.

"НИОХ-14" был разработан центром "Вектор" Роспотребнадзора совместно с учеными из Новосибирского института органической химии имени Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук.

В настоящее время нет ни одного отечественного химического препарата для лечения и экстренной профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных заболеваний у людей.

Летом 2018 года в США был зарегистрирован первый препарат для лечения натуральной оспы. Он называется "Тековиримат".