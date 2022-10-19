Меры безопасности по COVID-19 частично сохраняются в Кремле – Песков

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Меры эпидемиологической предосторожности, введенные из-за распространения коронавируса, частично сохраняются в Кремле, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что пока нет информации, планирует ли президент РФ Владимир Путин ревакцинироваться от COVID-19.

Ранее эксперты рассказали об особенностях строения варианта "Цербер". Его назвали одним из самых "перспективных" в плане распространения.

Отмечалось, что опасность "Цербера" заключается в наличии новых мутаций в шиповидном белке, так как именно белок помогает вирусу проникать в человеческий организм.



Ученые рассказали о новом варианте коронавируса "Цербер"

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