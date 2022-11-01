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Общество

В Минздраве заявили, что эпидситуация по коронавирусу в России стабилизировалась

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в России в настоящее время стабилизировалась, сообщил ТАСС главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

По его словам, это является следствием того, что у населения сформировался определенный уровень иммунитета в результате проведения вакцинации и вследствие перенесенного заболевания.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал Москве 24, что существует вероятность одновременного заражения "Цербером" и ОРВИ, однако она крайне мала, но может вырасти в зимний период.

Роспотребнадзор сообщил, что в РФ выявлено два новых варианта коронавируса

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Сюжет: Коронавирус
общество

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