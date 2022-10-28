В Китае обнаружили новый подвариант "Омикрон"-штамма COVID-19

Новый штамм коронавируса "Цербер" обнаружили в Китае, заявили СМИ. В провинции Гуанчджоу люди массово болеют. Власти закрывают целые районы на 20-дневный карантин, а за больными следят камеры.

В тех районах, где можно выходить на улицу, людей заставляют тестироваться на COVID-19 каждый день. Люди скупают продукты в магазинах, опасаясь снова попасть на длительный карантин.

"Цербер" – это неофициальное название нового подвида штамма "Омикрон". Его симптомы – озноб, кашель, одышка, потеря вкуса или запаха.

В России на днях также были зафиксированы случаи заболевания "Цербером". В Роспотребнадзоре не исключили, что вирус может распространиться и в РФ, однако медики сошлись во мнении, что в большинстве случаев заболевание протекает в более легкой форме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.