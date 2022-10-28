Пандемия коронавируса в России подходит к концу – инфекционист

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пандемия коронавируса в России, вероятно, подходит к концу, но еще возможны какие-то короткие всплески заболеваемости, считает заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров.

"<...> но все вместе идет к затуханию, каждая волна слабее и ниже предыдущей по тяжести и по количеству заболевших", – приводит слова специалиста РИА Новости.

По словам Никифорова, прогнозы по ситуации с коронавирусом делать очень сложно, поскольку пока рано судить о том, как поведет себя новый вариант "Омикрон"-штамма. В то же время эксперт допустил, что "Цербер" не будет вызывать более тяжелое течение болезни.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявили новые варианты коронавируса BQ.1 и BQ.1.1 По ее словам, в связи с появлением новых вариантов резкого роста заболеваемости COVID-19 не ожидается. Она также отметила, что в настоящее время нет оснований для введения ограничительных мер.

До этого вирусолог Виктор Ларичев заявил, что, по его мнению, эпидемиологическая ситуация может ухудшиться. Он считает, что еще рано говорить о победе над коронавирусом.



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