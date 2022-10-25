Вирусолог заявил, что еще рано говорить о победе над коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Вирусолог Виктор Ларичев предупредил, что эпидемиологическая ситуация может ухудшиться. По его словам, еще рано говорить о победе над коронавирусом. Об этом сообщает "Говорит Москва".

"Конечно, сказать, что побежден (коронавирус. – Прим. ред.) – нет. Еще есть случаи заболевания, значит, еще не побежден. <...> И заболеваемость может подняться. Единственное средство профилактики, чтобы не заболеть, – это вакцинация", – сказал специалист.

Ларичев добавил, что вакцинацию могут не делать те, кто недавно перенес коронавирусную инфекцию. Остальным же, по его мнению, следует сделать прививку от COVID-19, поскольку вакцина может предотвратить тяжелое течение болезни.

Ранее Роспотребнадзор отменил процедуру ПЦР-тестирования для невакцинированных граждан, прибывших из-за рубежа. Иностранцам, прибывающим в РФ, теперь необходимо только заполнить специальную анкету. Тестирование на границах РФ в аэропортах и других пунктах организуют выборочно.



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