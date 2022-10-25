Более 60% взрослых россиян сделали прививку от COVID-19 – Минздрав

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Более 60% взрослых россиян вакцинировались от COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на заместителя главы Минздрава РФ Евгения Камкина.

Он уточнил, что этому поспособствовало выделение средств из резервного фонда кабмина РФ на закупку препаратов для вакцины.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что жители России лучше воспринимают вакцинацию от коронавируса назальным препаратом, чем с помощью инъекции.

Он также не исключил возможность сочетания назальной вакцины с вакцинацией против гриппа.

В России за последние сутки выявили 6 578 новых случаев заражения коронавирусом. За 24 часа от COVID-19 скончались 84 россиянина. Госпитализация потребовалась 1 576 заболевшим. Вылечились от коронавируса 12 912 пациентов.



В поликлиники Подмосковья завезли почти 600 тыс насадок для введения вакцины "Спутник V"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!