В России за сутки выявили 6 578 случаев заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России за сутки выявили 6 578 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По информации медиков, в России за минувшие сутки умерли 84 пациента от COVID-19. Госпитализация потребовалась 1 576 заболевшим. Вылечились от коронавируса 12 912 пациентов.

Всего с начала пандемии коронавируса в РФ зафиксировали 21 386 842 случая COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 20 740 347 человек.

Ранее вирусолог Павел Волчков предупредил россиян о возможной новой вспышке коронавируса в стране. По его прогнозам, очередную волну заболеваемости COVID-19 в РФ стоит ждать в конце декабря 2022 года.



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