В пунктах пропуска через границу РФ могут ввести выборочное тестирование на COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Роспотребнадзор планирует ввести в пунктах пропуска через границу процедуру выборочного тестирования на СOVID-19 для въезжающих в РФ. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации [обеспечить] организацию проведения выборочного тестирования на COVID-19 <...> прибывших на территорию Российской Федерации граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства", – говорится в проекте документа.

При этом предполагается, что лица, приезжающие из стран со сложной эпидемиологической ситуацией, должны будут проходить сплошное тестирование. В настоящее время соответствующая процедура предусмотрена только для иностранцев и лиц без гражданства.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что случаев заражения подвариантом "Омикрон"-штамма коронавируса BQ.1.1 или "Цербер" в России пока выявлено не было. Ранее ученые назвали новый вариант "Омикрона" одним из самых "перспективных" в плане распространения.

Между тем вирусолог Павел Волчков предупредил россиян о возможной новой вспышке коронавируса в стране. По его прогнозам, очередную волну заболеваемости COVID-19 в РФ стоит ждать в конце декабря 2022 года.



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