Вирусолог оценил опасность нового варианта коронавируса "Цербер"

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Вирусолог Алексей Аграновский оценил опасность нового варианта Омикрон-штамма "Цербер". Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Специалист напомнил, что новые варианты вируса появляются постоянно.

"Я не вижу пока никаких принципиально новых свойств, которые могли бы представлять большую угрозу, чем та, которая была раньше", – высказался он.

Эксперт отметил, что все варианты "Омикрона" очень заразны, но имеют низкую летальность. Он рассказал, что вакцина сейчас не так хорошо работает против заражения. По его словам, она эффективно предотвращает развитие тяжелых последствий и уменьшает смертность.

Аграновский подчеркнул, что интерес населения к теме коронавируса в последнее время заметно упал, поэтому новый вариант "Цербер" не будет удостоен большого внимания.

"Ничего нового мы делать не должны и беспокоиться, я считаю, тоже не должны", – прокомментировал он эпидемиологическую обстановку на сегодняшний день.

Ранее эксперты рассказали об особенностях строения варианта "Цербер". Его назвали одним из самых "перспективных" в плане распространения.

По словам директора научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберта Ризванова, опасность "Цербера" заключается в наличии новых мутаций в шиповидном белке. Именно белок помогает вирусу проникать в человеческий организм.

Специалист объяснил, что около 17% антител становятся неэффективными к одной из мутаций шиповидного белка, другая способна обойти около 10%. Это делает полученный человеком иммунитет менее эффективным.



Ученые рассказали о новом варианте коронавируса "Цербер"

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