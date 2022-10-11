Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В РФ впервые с 3 августа выявили менее 15 000 случаев заражения COVID-19 за сутки. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За последние 24 часа в стране было выявлено 13 970 случаев инфицирования COVID-19, госпитализировали 2 506 человек. Выздороветь удалось 31 509 жителям РФ, скончались 109 пациентов.

Всего с начала эпидемии в РФ было выявлено 21 232 963 случая заражения. От COVID-19 в стране с начала распространения заболевания умерли 388 404 человека.

Ранее ученые рассказали об опасности нового варианта "Омикрона" "Цербер". Отмечалось, что она заключается в наличии новых мутаций в шиповидном белке, а именно белок помогает вирусу проникать в человеческий организм.

При этом, по словам специалистов, внезапный рост заражений можно объяснить распространением штамма в узком, но непропорционально секвенируемом демографическом сегменте британского общества. Кроме того, сообщалось, что штамм обнаружили в ряде штатов Америки.



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