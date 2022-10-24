Вирусолог рассказал, почему набирает силу версия об искусственном происхождении COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Вирусолог Петр Чумаков рассказал о возможных причинах, по которым версия об искусственном происхождении коронавируса набирает популярность. По его словам, эта теория не лишена логического основания, так как в мире неожиданно возникло заболевание, которое буквально с первых дней приобрело потенциал пандемии. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".



"И это при том, что до старта пандемии SARS-CoV-2 никогда не заражал человека, а заражал только отдельных животных, летучих мышей например. И тут вдруг оказалось, что он может не только заражать человека, но и вызывать пандемию", – пояснил Чумаков.

Он отметил, что в научном мире даже планировалось создать модель, при которой вирус будет заражать человека, и заранее разработать возможное противодействие потенциальному заболеванию.

Также Чумаков подчеркнул, что в гонке по созданию вирусов и "противоядий" некая страна могла подставить другую для снятия с себя подозрений.

"Я понимаю, что это рассуждения на грани конспирологии и теории заговоров и еще год назад они казались странными, но современная действительность показывает, что это не такая уж и фантастическая версия происхождения вируса", – добавил вирусолог.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ученые продолжают поиски источника происхождения коронавирусной инфекции. Организация прокомментировала доклад комиссии по COVID-19 ученых британского издания Lancet. В нем эксперты допустили возможность лабораторного происхождения вируса.

В свою очередь, директор по развитию Центра имени Чумакова Константин Чернов поделился, что настоящий источник происхождения COVID-19 ученые могут никогда не обнаружить. По его словам, для этого нужны административные и политические решения, которые никак не связаны с наукой.



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