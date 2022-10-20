Роспотребнадзор отменяет сдачу ПЦР-теста на COVID-19 для прибывающих непривитых граждан РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Роспотребнадзор отменяет сдачу ПЦР-теста на COVID-19 для прибывающих невакцинированных россиян с 21 октября, передает ТАСС.

"Постановляю внести изменения в постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года номер 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", – отмечается в документе.

Согласно постановлению, иностранцам и лицам без гражданства теперь нужно будет только заполнить анкету пребывающего в Россию. Кроме того, работодатели освобождаются от предписаний обеспечить информирование выезжающих работников о необходимости сдать тест на COVID-19 по прибытии и соблюдать самоизоляцию.

Помимо этого, теперь в аэропортах и на других пропускных пунктах через границу РФ тестирование будет организовано выборочно.

Уточняется, что до этого граждане РФ были обязаны в течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию страны сдать ПЦР-тест на коронавирус, это не касалось только вакцинированных в течение года и перенесших болезнь в течение полугода.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия передала тесты для выявления COVID-19 почти 60 странам мира. Тесты получили в том числе Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан. В эти государства также была отправлена и вакцина против коронавируса.

В России за последние сутки выявили 10 067 случаев заражения COVID-19. За 24 часа выздоровели 18 352 человека, умерли 90 жителей России.



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