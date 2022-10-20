В РФ за сутки выявили 10 067 случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В России за сутки выявили 10 067 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что за 24 часа выздоровели 18 352 человека, умерли 90 жителей России.

Всего с начала пандемии в РФ выявили 21 345 154 случая заражения коронавирусом. Удалось побороть болезнь с начала пандемии 20 677 821 жителю страны, 389 266 пациентов скончались.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса остается чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения.

Он напомнил, что на прошлой неделе чрезвычайный комитет по COVID-19 собрался для обсуждения глобальной ситуации и путей движения вперед.

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