В Минздраве заявили о снижении ожидаемой продолжительности жизни в РФ на 3,3 года

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С начала пандемии COVID-19 показатель ожидаемой продолжительности жизни в России снизился на 3,3 года, сообщила замглавы департамента Минздрава РФ по организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Валерия Гульшина.

"К сожалению, пандемия ковида нас немножко откатила назад, и за последние два года мы суммарно потеряли 3,3 года в ожидаемой продолжительности жизни", – приводит ее слова РИА Новости.

Гульшина отметила, что, согласно обозначенным Владимиром Путиным национальным целям, к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в стране должна достигнуть 78 лет.

Ранее эксперты НИУ ВШЭ представили прогноз демографической динамики в РФ на ближайшее десятилетие. По их оценке, при неблагоприятном развитии событий к 2030 году продолжительность жизни в России возрастет до 74,9 года. При оптимистичном варианте показатель составит 77,7 года.

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