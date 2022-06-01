Эксперты оценили убыль рабочей силы в России к концу 2030 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Россия лишится 1,9 миллиона человек рабочей силы с 2019 по 2030 год, следует из прогноза экспертов НИУ ВШЭ, с которым ознакомился РБК.
Также к 2030 году с 42 до 37,4% сократится доля работников, которым меньше 40 лет. Как отметили специалисты, старение рабочей силы ускоряется, поскольку работниками сейчас становится малочисленное поколение 90-х и нулевых.
Ожидается, что наиболее сильное сокращение доли молодежи произойдет в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, поскольку регионы остаются популярными для мигрантов. В основном сокращение рабочей силы происходит из-за смертности и миграции, уточнили эксперты.
Согласно первому прогнозу, с учетом преодоления последствий COVID-19 численность рабочей силы сократится с 74,7 до 72,8 миллиона человек. При этом продолжительность жизни возрастает до 74,9 года, а среднегодовой миграционный прирост составит примерно 250 тысяч человек.
При оптимистичном варианте Россия потеряет всего 500 тысяч человек, а за следующие пять лет восполнит потери на 1,5 миллиона граждан, пояснили специалисты. В таком случае продолжительность жизни достигнет 77,7 года, а миграционный прирост составит порядка 400 тысяч человек.
По словам экспертов НИУ ВШЭ, при негативном стечении обстоятельств страна столкнется с сокращением численности рабочей силы на три миллиона человек, до 71,7 миллиона, а к 2035 году этот показатель снизится еще на 600 тысяч. Это замедлит темпы повышения продолжительности жизни и миграции.
Для решения проблемы старения директор Института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко предложил принять меры по повышению рождаемости и миграции молодежи, инвестированию в здоровье и образование, а также повышению производительности труда.
Ранее представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович сообщила о сокращении на 2 года продолжительности жизни в период пандемии коронавируса. В настоящее время продолжительность жизни опустилась с 72,5 до 71 года. Снижение произошло впервые с 1950 года.
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