В ВОЗ заявили о сокращении продолжительности жизни в мире на 2 года

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Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович сообщила о сокращении на два года продолжительности жизни в период пандемии коронавируса.

Уточняется, что в настоящее время продолжительность жизни опустилась с 72,5 года ниже 71 года. Снижение произошло впервые с 1950 года.

"Пандемия показала, вы видите сейчас, 20 мая ВОЗ объявила новый свой отчет о расчете смертности, который четко показывает, что мы потеряли два года продолжительности жизни в мире", – отметила она на IV Международном конгрессе "Health age. Активное долголетие".

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что заболеваемость коронавирусом растет в порядка 70 странах мира.

По его словам, это происходит на фоне резкого сокращения тестирования на коронавирус и снятия всех ограничений. В ВОЗ также обратили внимание на рост смертности от COVID-19 в Африке.

