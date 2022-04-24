Ученые нашли способ замедлить старение с помощью ходьбы

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Ученые из Университета Лестера нашли способ замедлить старение с помощью ходьбы до 16 лет, сообщает "Лента.ру".

В ходе изучения данных 400 британцев они выявили связь между темпом ходьбы и генетическим маркером биологического старения. Так, быстрая ходьба защищает теломеры на кончиках хромосом от повреждения и укорачивания.

Таким образом, клетка продолжает делиться, а биологическое старение замедляется.

Ранее доктор биологических наук, заместитель директора по научной работе Института биологии развития им. Н. К. Кольцова РАН Алексей Куликов рассказал, что употребление жареного, мучного и быстрых углеводов может ускорить старение организма.

По словам эксперта, важно, чтобы человек питался сбалансированно и тратил полученные с пищей калории. В противном случае они будут откладываться в виде жира, что может негативно сказаться на здоровье, предупредил специалист.

