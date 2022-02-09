Гериатр рассказала, от чего зависит продолжительность жизни

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Продолжительность жизни человека зависит от многих факторов, но в основном от образа жизни, рассказала главный внештатный специалист-гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

"Генетика занимает 25%, где-то 10% занимает экология. А самую большую часть занимает образ жизни: как человек ест, пьет, какое у него образование, как он двигается, где и с кем он живет, как он общается, употребляет ли алкоголь или курит ли он", – пояснила гериатр в разговоре с Агентством "Москва".

Специалист подчеркнула, что нужно регулярно проходить диспансеризацию, чтобы контролировать состояние здоровья.

Ткачева пояснила, что несколько лет назад была изменена система диспансеризации людей старше 65 лет. Так, были введены показатели для отслеживания процессов старения.

Ранее диетолог Екатерина Иванникова посоветовала употреблять продукты с высоким содержанием коллагена, чтобы замедлить процессы старения кожи. Также, по ее мнению, важно обращать внимание на способ приготовления пищи: необходимо исключить блюда, приготовленные с помощью обжарки, особенно во фритюре.

