Ученый рассказал, какие продукты приводят к резкому старению организма

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Доктор биологических наук, заместитель директора по научной работе Института биологии развития им. Н. К. Кольцова РАН, заведующий лабораторией эволюционной генетики развития Алексей Куликов рассказал Москве 24, что употребление жареного, мучного и быстрых углеводов может ускорить старение организма.

По словам эксперта, важно, чтобы человек питался сбалансированно и тратил полученные с пищей калории. В противном случае они будут откладываться в виде жира, что может негативно сказаться на здоровье, предупреждает специалист.

"Излишки жира – это нагрузка на сердечно-сосудистую систему, на суставы, на костно-мышечную систему. Это все приводит к разрушению и, естественно, к более быстрому старению", – поясняет Куликов.





Алексей Куликов доктор биологических наук У большинства людей сейчас нет сильной физической нагрузки. Употребление жирных продуктов, мучного, быстро перерабатываемых углеводов в большом количестве приводит к тому, что накапливаются лишние калории. Они откладываются в виде жира. Все это влияет на ухудшение здоровья и ускоренное изнашивание тканей, а это и есть процесс старения.

Тем, кто ведет малоподвижный образ жизни, эксперт советует не забывать про физические нагрузки и больше двигаться. Кроме того, нужно правильно питаться и соблюдать диету, в которой не будет ускоряющих старение продуктов, заключил Куликов.

Ранее россиянам рассказали, каким образом можно избежать "ржавения" организма. Специалист в области антивозрастной медицины и биохимии, турецкий врач Айшегюль Чорухлу отметила, что из-за различных процессов количество поврежденных клеток в теле увеличивается. Вместе с тем организм со временем теряет возможность справляться с проблемой самостоятельно. Чтобы избежать неприятностей, врач советует добавить в рацион антиоксиданты, а также отказаться от вредных привычек.