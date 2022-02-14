Врач объяснила, как избежать "ржавения" организма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалист в области антивозрастной медицины и биохимии, турецкий врач Айшегюль Чорухлу объяснила, как избежать "ржавения" организма. Об этом сообщает радио КП.

Чорухлу пояснила, что оксидация организма связана с химическими процессами, в том числе старением. Под влиянием различных факторов увеличивается количество поврежденных клеток, а организм утрачивает возможность самостоятельно их уничтожать.

Для избежания "ржавения" организма эксперт рекомендовала отказаться от вредных привычек и добавить в рацион антиоксиданты. Чорухлу отметила, что в более темных овощах содержится больше антиоксидантов. Необходимо учитывать, что они сохраняются при минимальной тепловой обработке.

Кроме того, по словам специалиста, в рацион можно добавить продукты желтых, оранжевых, красных и фиолетовых цветов. Они содержат каротин, ликопин и ресвератрол.

Ранее диетологи назвали продукты, употребление которых провоцирует ускорение старения организма. Речь идет о полуфабрикатах. В них содержатся опасные жиры, рафинированные углеводы, сахар и вредные вещества, которые в совокупности могут повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний и болезни Альцгеймера.

