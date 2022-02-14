Ученые рассказали о пользе зеленого чая для гипертоников

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Китайские ученые заявили, что употребление зеленого чая приводит к снижению риска развития гипертонии. Об этом сообщает радио КП.

В ходе опытов выяснилось, что у участников, которые выпили полчашки зеленого чая средней крепости, в два раза снизился риск появления гипертонии. По словам исследователей, чем больше выпито чая, тем меньше вероятность появления данной болезни.

Ученые объяснили, что полифенолы чая являются сильными антиоксидантами. Они открывают белковые каналы, что позволяет положительно заряженным ионам калия выходить из клеток.

Ранее ученые из Гарвардского университета провели исследование среди 30 тысяч человек и пришли к выводу, что прием ванны сокращает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

