Диетолог рассказала, можно ли пить кофе во время еды

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Пить кофе во время еды можно, однако в напитке не должно быть добавок, в противном случае он утрачивает свою пользу. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала диетолог Антонина Саволюк.

"Биологически активные вещества, антиоксиданты и катехины, содержащиеся в составе кофе, очень легко связываются с белками и кальцием. Если вы запиваете кофе жирную еду с животным белком, добавляете в напиток молоко или сливки, то вся его польза, к сожалению, теряется", – объяснила она.

Помимо этого, в кофе содержится вещество танин, который, вступая в реакцию с белками, трудно усваивается пищеварительной системой, добавила Саволюк.

Она порекомендовала пить кофе за завтраком или между едой. Также, по ее словам, не помешает запивать его стаканом воды, поскольку напиток повышает кислотно-щелочной баланс организма и оказывает мочегонный эффект.

Тем не менее есть люди, которым кофе не рекомендован в принципе. В их числе – люди с остеопорозом или гипертонией, гастритом или язвенной болезнью, заключила эксперт.

Ранее американские диетологи посоветовали отказаться от частого употребления кофе. По их словам, в большом количестве этот напиток способен привести к уменьшению мозга и деменции. Речь идет о порциях более шести чашек кофе в сутки.